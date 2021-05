Unfall auf der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn - ein Fahrstreifen gesperrt

Mannheim-Rheinau. Gegen 13.15 Uhr ist es auf der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn, auf Höhe MA-Rheinau, zu einem Verkehrsunfall gekommen. An dem Unfall waren laut Polizei zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein Fahrstreifen ist derzeit noch gesperrt. Über

verletzte Personen ist noch nichts bekannt. Neben der Polizei befinden sich auch ein Rettungs- sowie Notarztwagen am Unfallort.

