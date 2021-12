Unfall auf der A 659 bei Mannheim mit drei beteiligten Fahrzeugen - kurzzeitige Sperrung

A659/Mannheim. Eine leichtverletzte 53-jährige Autofahrerin sowie drei kaputte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der A 659 bei Mannheim. Wie die Polizei mitteilte, wechselte die 53-Jährige gegen 5.45 Uhr kurz nach dem Autobahnkreuz Viernheim in Richtung Mannheim von der mittleren auf die linke Spur. Hierbei übersah sie den von hinten kommenden 21 Jahre alten Autofahrer. Eine rechtzeitige Bremsung blieb aus, sodass er der 53-Jährigen auffuhr. In Folge des Aufpralls schleuderte das Auto der Frau über den mittleren Fahrstreifen auf die rechte Spur, wo es zur Kollision mit einem Lkw kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 37-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde in eine Klinik eingeliefert. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens sei derzeit noch unklar.

Die Berufsfeuerwehr reinigte wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme, Fahrbahnreinigung und Abschleppmaßnahmen waren die rechte sowie die mittlere Spur gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von mehreren Kilometern bis kurz vor das Autobahnkreuz Weinheim zurück.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2