Unfall auf dem Luisenring in Mannheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Donnerstag, 13. Oktober, ereignet hat und bei dem ein Fußgänger von einem Auto erfasst und verletzt wurde. Wie die Beamten mitteilen, überquerte der 41-Jährige gegen 15.45 Uhr eine Ampel auf dem Luisenring in Richtung Neckar. Die Ampel soll hierbei Grün gezeigt haben und kurz vor Erreichen der anderen Straßenseite auf Rot umgesprungen sein.

Hier soll es dann zu einer Kollision mit einem Pkw gekommen sind, der gegen das Schienbein des Fußgängers fuhr. Der Autofahrer soll, nachdem er sich kurz nach dem Wohlbefinden des 41-Jährigen erkundigt hatte, weitergefahren sein, ohne seine Daten angegeben zu haben. Eine Untersuchung in einem Krankenhaus ergab, dass der Fußgänger eine Fraktur am Fuß erlitten hatte, die operiert werden musste. Der Flüchtige soll einen silbernen Kleinwagen der Marke Opel oder Peugeot mit Heidelberger Zulassung gefahren sein. Zeugenhinweise an 0621 174 4222.

