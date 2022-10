Unfall auf B38 bei Mannheim-Neckarau – Fahrzeug überschlägt sich

Mannheim. Der Pkw hat sich bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der B38 bei Mannheim-Neckarau überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Fahrer gegen 9 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau unterwegs und wollte an der Ausfahrt in Richtung B36 / Ludwigshafener Straße abfahren. Nach Angaben der Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs, sodass er im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er prallte gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der Fahrer war in der Lage, sein Auto zu verlassen. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Mann an der Unfallstelle und brachte ihn ins Krankenhaus. Eine Fachfirma schleppte das Auto ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 7000 Euro.

