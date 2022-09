Unfall auf A 6 bei Mannheim mit vier Fahrzeugen - zwei Menschen verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall am Freitagnachmittag mit vier beteiligten Fahrzeugen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Süden ein Autofahrer gegen 16.35 Uhr auf ein verkehrsbedingt abbremsendes Fahrzeug aufgefahren. Im weiteren Verlauf prallten zwei weitere Fahrzeuge aufeinander. Die Autobahn war für rund zwei Stunden teilweise gesperrt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert.

