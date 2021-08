Unfall an Ampel - Radfahrerin verletzt sich, Auto flüchtet

Mannheim. Eine Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag in der Herzogenriedstraße bei einem Zusammenstoß mt einem anschließend flüchtenden Pkw verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 53-Jährige auf der Straße Zum Herrenried in Richtung Hafenstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Herzogenriedstraße die Fahrbahn überqueren. Dies tat die Radfahrerin bei grünem Ampellicht, während ein Auto bei gleichzeitigem Rotlicht nach links in die Herzogenriedstraße abbog. Die Frau bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Sie stürzte und zog sich laut Polizeiangaben eine Fraktur zu. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 33010 bei der Polizei zu melden.

