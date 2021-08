Unfall am Mannheimer Kurpfalzkreisel - Vespa-Fahrer leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt ist am Dienstagmorgen ein Vespa-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 10.45 Uhr am Kurpfalzkreisel zu einem Auffahrunfall. Eine 24-jährige Autofahrerin, die in Richtung Neckarstadt unterwegs war, wechselte kurz vor Ampel auf die rechte Spur in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Dabei missachtete sie offenbar den rückwärtigen Verkehr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine anderer Autofahrer auf der Spur, der nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Weil sein Sicherheitsabstand zu gering war, fuhr dann ein 44-jähriger Vespa-Fahrer auf das ausweichende Auto auf und stürzte. Der Vespa-Fahrer erlitt durch den Sturz mehrere Prellungen und wurde in einer Klinik versorgt. Am Auto und der Vespa entstanden Sachschäden von etwa 5000 Euro.