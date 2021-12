Unerwarteter Rekord bei Spenden

Er hatte nicht damit gerechnet, und freut sich nun über „ein überwältigendes und befreiendes Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität“, so der Geschäftsführende Vorsitzende des „MM“-Hilfsvereins, Matthias Bretschneider. Bis Weihnachten hat er auf dem Spendenkonto der Aktion „Wir wollen helfen“ 566 110,47 Euro verbucht – 545 660,47 Euro waren es 2020. „Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um nochmals fast vier Prozent und das höchste Ergebnis in der Vereinsgeschichte“, freut er sich. Allerdings brachten weniger Menschen mehr Geld auf – die Anzahl der Spenderinnen und Spender hat sich um rund 17 Prozent verringert.

Weil viele Benefizveranstaltungen, darunter das Blumpeterfest des Feuerio, wegfielen, fürchtete der Hilfsverein einen drastischen Einnahme-Einbruch. Aber zwei sehr wichtige Blumepeter-Spender, die BW Bank und der Immobilienentwickler Egon Scheuermann, überwiesen dennoch jeweils 5000 Euro.

Bauhaus an der Spitze

Die größte Einzelspende stammt erneut mit 50 000 Euro von Bauhaus, gefolgt von 30 000 Euro vom Familienunternehmen Diringer & Scheidel sowie ebenso 30 000 Euro von der Horst- und Eva-Engelhardt-Stiftung. Es gab zudem zwei Großspender mit fünfstelligen Summen, die nicht genannt werden wollten. Doch die Gesamtsumme „bleibt von der Breite der Bevölkerung getragen“, so Bretschneider, wenn auch – wohl wegen der Pandemie – nur noch 100 Spender im „MM“-Kundenforum in bar einzahlten. Dafür wurde der dem „MM“ beigelegte Überweisungsträger intensiv genutzt.

Bereits zu Ostern hatte die „MM“-Aktion etwa 67 500 Euro (nach 55 000 Euro im Vorjahr) in Form von Barzuwendungen und Gutscheinen an 1100 Kinder in sehr kinderreichen Familien und an alte Menschen, also an die Kernzielgruppe des Hilfsvereins, ausgeschüttet.

Hilfe im Einzelfall

Im Advent wurden 2563 Anträge auf Weihnachtsbeihilfe bearbeitet. Das ist ein Rückgang gegenüber dem sehr hohen Vorjahresniveau von 2715 Anträgen um 5,6 Prozent. In 1988 (2002) Fällen konnten Hilfen gewährt werden, andere wurden abgelehnt, weil die Voraussetzungen nicht vorlagen. Insgesamt wurden rund 6200 (Vorjahr: 5500) Präsente im Wert von 247 000 Euro (Vorjahr: 244 000 Euro) verteilt – Gutscheine oder Spielzeug.

Im gesamten Jahr 2021 gingen 345 Anträge auf Einzelfallhilfe beim Hilfsverein ein – 14 Prozent weniger als 2020, was ein Rekordjahr von einzelnen Notlagen darstellte. In 145 anspruchsvollen und komplexen Fällen wurden die Betroffenen zu persönlichen Gesprächen in das Büro des Vereins in Q 6 eingeladen; teils gab es wegen Corona auch lange Telefonate. „So konnten Ungereimtheiten in der Antragstellung aufgeklärt und einfühlsam individuelle Lösungen gefunden werden“, erläutert Bretschneider. Im Ergebnis vergab die „MM“-Aktion 228 (Vorjahr: 215) Einzelfallhilfen mit einem Gesamtwert von 84 000 Euro – jeweils zwischen 40 bis 1200 Euro.

Rechnet man alle in 2021 bis zum Vierten Advent gewährten 7509 Hilfeleistungen zusammen, überschreiten sie erstmals in der Vereinsgeschichte die 400 000-Euro- Marke. „Mit dem nochmaligen Anstieg des Spendenvolumens, einem Anstieg des Volumens der gewährten Hilfen sowohl bei den Einzelfällen als auch bei der Weihnachtsaktion und der Sonderaktion zu Ostern hat der Verein historische Höchstwerte erreicht“, so Bretschneider.