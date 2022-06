Unbekannter zerkratzt Auto in Mannheim und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend ein geparktes Fahrzeug in Mannheim-Neckarstadt zerkratzt und ist geflüchtet, als er dabei ertappt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war der 48-jährige Besitzer des in der Dammstraße geparkten Land Rovers auf dem Weg zu seinem Wagen. Dort entdeckte er den Unbekannten, der gerade im Gange war, seinen PKW zu beschädigen. Als er den 48-Jährigen erblickte, ergriff der Täter sofort die Flucht in Richtung "Alter Meßplatz". Er hatte jedoch schon mit einem Gegenstand den kompletten Heckbereich des Land Rovers zerkratzt und dadurch laut Polizei einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro verursacht.

Die Polizei beschreibt den Gesuchten wie folgt: männlich, etwa 20 Jahre alt, normale Körperstatur, etwa 1,60 Meter groß, dunkle kurze Haare, dunkles T-shirt, kurze Hose.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 33010 zu wenden.

