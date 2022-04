Unbekannter wirft Scheibe an Haltestelle ein - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Mann hat die Glasscheibe der Haltestelle „Mannheimer Straße“ eingeworfen. Das teilte die Polizei mit. Tatzeitpunkt war demnach 1.25 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Einem Zeugen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen jungen Mann gehandelt haben. Dieser stieg kurze Zeit später mit seinen Begleitern in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt ein. Polizisten stoppten die Straßenbahn mehrere Haltestellen später zwar – der mutmaßliche Täter und seine Begleiter waren da jedoch schon ausgestiegen.

Die Polizei sucht nun einen Mann zwischen 17 und 25 Jahren. Zum Tatzeitpunkt trug er Blue-Jeans und eine Jacke mit auffälligem Fellbesatz an der Kapuze. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/718490 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.