Unbekannter wirft Glasflasche gegen Mannheimer Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen eine Glasflasche gegen die Scheibe einer anfahrenden Straßenbahn geworfen und dabei zwei Fahrgäste verletzt. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter gegen 1.15 Uhr an der Haltestelle Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt zu. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung K-Quadrate. Die durch Glassplitter verletzten Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 bis 185 cm groß, etwa 29 Jahre alt, heller Teint. Die Person trug eine schwarze Jacke mit weißem Fellbesatz und eine blaue Hose. Die Haare des Täters waren an den Seiten kürzer als am Oberkopf (sogenannter "Undercut").

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 bei der Polizei zu melden.