Unbekannter verursacht Unfall in Mannheim und flüchtet – zwei Verletzte

Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag einen Autounfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 2.40 Uhr die Käfertaler Straße in Fahrtrichtung Alter Meßplatz befahren haben, als er an der Kreuzung Käfertaler Straße/Lange Rötterstraße mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammenstieß. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Die 23-Jährige und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren mit kräftiger Statur und sehr kurzem Haar handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.