Unbekannter verletzt 18-Jährigen mit Messer in Käfertal - Zeugen gesucht

Mannheim. Bei einem Streit und anschließender Schlägerei zwischen zwei Gruppen Jugendlicher im Mannheimer Stadtteil Käfertal, ist am Freitagabend gegen 22 Uhr ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Zuvor soll der junge Mann gemeinsam mit Freunden im Stempelpark getrunken haben, bis sie mit der anderen Gruppe in einen Streit gerieten. Anschließend flüchtete die zweite Gruppe in unbekannte Richtung. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich auch der 18-Jährige bereits von dem Tatort entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den flüchtenden Personen sowie dem verletzten 18-Jährigen wurde bekannt, dass dieser sich bereits selbstständig eine naheliegende Klinik begeben hatte. Dort wurde eine Schnittwunde am Rücken medizinisch versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 bei der Polizei zu melden.