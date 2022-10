Unbekannter überfällt Reisebüro in Mannheim

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am Samstagmittag gegen 13 Uhr in einem Reisebüro in der Angelstraße in Manheim Neckarau einen Laptop gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Angestellte den Diebstahl und griff ebenfalls nach dem Gerät. Der Unbekannte schlug auf den Tisch und forderte die Herausgabe des Geräts. Der Täter flüchtete daraufhin samt Raubgut in Richtung Friedrichstraße. Die unverletzte Angestellte informierte die Polizei. Dem Unbekannten gelang die Flucht.

Der Täter wird als männlich, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug außerdem eine schwarze Jacke, eine Baseballmütze und eine Jeans-Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 1744444.