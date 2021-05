Unbekannter touchiert mit Lastwagen Fensterscheibe - und fährt weiter

Mannheim. Beim Wenden hat am Mittwoch um 17 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Lastwagen in Mannheim-Schwetzingerstadt eine Fensterscheibe einer Apotheke in der Schwetzinger Straße beschädigt. Nach Angaben der Polizei, stieg der Mann aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Mann war schlank, trug einen kurzen Bart und hatte kurze dunkle Haare. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

