Unbekannter Täter schubst 11-jähriges Mädchen - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag eine 11-Jährige ohne Vorwarnung in der Mannheimer Innenstadt umgeschubst. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen zwischen 11.25 Uhr und 11.40 Uhr auf dem Verbindungsfußweg in den Lauerschen Gärten unterwegs, als der Mann ihr einen Stoß gab. Der Unbekannte sagte dem Kind noch, dass es ihre Schuld gewesen wäre und sie aufpassen solle und entfernte sich dann in unbekannte Richtung.

Der Mann wird als etwa 180 bis 190 cm groß beschrieben. Er ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, hat eine normale Statur und eine Stirn-Mittelglatze mit kurzen grauen Haaren an der Seite. Er trug eine beigene Stoffhose und eine blaue OP-Maske. Außerdem führte er einen Rollkoffer mit sich.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder den Vorfall beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 0621/173-3310 bei der Polizei melden.