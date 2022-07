Unbekannter stiehlt Wertsachen aus Auto in Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 2 und 1.45 Uhr mehrere Wertsachen aus einem Auto in Mannheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, entriegelte der Täter auf nicht bekannte Art und Weise den schwarzen BMW der in der Uhlandstraße stand. Dann entwendete er einen Laptop der Marke "Apple", mehrere hundert Euro Bargeld, sowie zwei Bankkarten. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden.

