Unbekannter setzt Auto mit Molotowcocktail in Brand

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in Mannheim-Schönau in der Lilienthalstraße ein geparktes Auto mit einem Molotowcocktail in Brand gesetzt. Die Flasche zerbarst auf dem Autodach, sodass sich der brennende Inhalt über das Auto verteilte, teilte die Polizei mit. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen, bevor die Flammen auf umliegende Fahrzeuge überschlugen.

Ein Zeuge beobachtete kurz nach der Tat einen Mann, der sich rasch von dem Fahrzeug entfernte und zwischen den Häuserzeilen verschwand. Er wird wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, schwarzes T-Shirt und dunkel gekleidet. Weitere Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden.