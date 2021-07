Unbekannter setzt Auto in Brand

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag auf der Schönau ein geparktes Auto in Brand gesetzt. Der Unbekannte warf gegen 17 Uhr einen brennenden Molotow-Cocktail gegen einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Lilienthalstraße stand. Die Flasche zerbrach auf dem Autodach, und der brennende Inhalt ergoss sich über das Fahrzeug. Eine Polizeistreife erstickte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der sich schnell von dem Fahrzeug entfernte und zwischen den Häuserzeilen in der Lilienthalstraße verschwand, so die Polizei. Der Gesuchte ist etwa 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug ein schwarzes T-Shirt und war insgesamt dunkel gekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/17 444 44 zu melden. pol/baum

