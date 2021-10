Unbekannter schubst Mädchen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am vergangenen Donnerstag im Zeitraum zwischen 11.25 Uhr und 11.40 Uhr ohne Vorwarnung eine elf-jährige Schülerin geschubst haben soll. Das Mädchen war laut Polizei auf dem Verbindungsfußweg in den Lauerschen Gärten unterwegs gewesen. Der Täter sagte der Elfjährigen, dass es ihre Schuld gewesen sei und sie aufpassen solle. Dann entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann war 1,80 bis 1,90 Meter groß, 60 bis 70 Jahre alt, normale Statur und eine Stirn-Mittelglatze mit kurzen grauen Haaren an der Seite. Er trug eine blaue OP-Maske und eine beige Stoffhose und hatte einen Rollkoffer dabei. Hinweise an 0621/173 33 10. pol/imo

