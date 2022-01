Unbekannter schlägt mit Schusswaffe auf Auto ein - Zeuge gesucht

Mannheim. Mit einer Schusswaffe in der Hand soll ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen in Mannheim das Auto eines 38-Jährigen beschädigt haben. Die beiden Mercedes-Fahrer waren gegen 1.30 Uhr in ihren Fahrzeugen am Friedrichsplatz unterwegs, teilte die Polizei mit. In Höhe der Augustaanlage soll der Fahrer einer weißen Mercedes C-Klasse dem 38-Jährigen zunächst das Aufblendlicht gezeigt haben. Verkehrsbedingt hielten die Fahrzeuge daraufhin am Friedrichsplatz an. Der Unbekannte stieg aus und soll danach mit der Schusswaffe mehrfach gegen die Scheibe der Fahrertür und den hinteren linken Kotflügel des Mercedes des 38-Jährigen geschlagen haben. Anschließend sei der Mann geflüchtet.

An dem Wagen des 38-Jährigen entstand nach weiteren Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Mercedes des Unbekannten war mit einem Karlsruher Kennzeichen (KA) unterwegs. Er wurde im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren und einer Größe von 1,75 Metern beschrieben. Der Mann soll türkisch gesprochen, einen Bart und kurze, schwarze Haare getragen haben und mit einer Lederjacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 bei der Polizei.