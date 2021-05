Unbekannter schlägt mehrere Autoscheiben ein - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Laut Polizei schlug der Unbekannte gegen 3 Uhr in der Karlsruher Straße an insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben ein. Aufgescheucht durch einen aufmerksamen Anwohner flüchtete der Täter schließlich.

Ob aus den Autos etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet mit Kapuzenpulli.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621-833970 zu melden.