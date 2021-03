Ein 62-Jähriger ist am Dienstagabend auf der Friesenheimer Insel von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann war kurz nach 19 Uhr mit dem Rad in der Inselstraße in Richtung Dammstraße unterwegs. In Höhe der Kammerschleuse näherte sich von hinten ein Unbekannter und schlug seinem Opfer zunächst mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Hinterkopf, anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 62-Jährige ging zu Boden. Der Täter flüchtete mit der Geldbörse des Opfers in unbekannte Richtung. Der alkoholisierte Geschädigte erlitt einen Bruch der Nase sowie weitere Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf und kam ins Krankenhaus. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht, Zeugen, die dennoch Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174 44 44, zu melden. pol/baum