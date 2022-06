Unbekannter schlägt in Mannheim grundlos zu - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Von einem Unbekannten grundlos geschlagen worden ist ein Mann am Mittwochabend im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Wie die Polizei mitteilte, sei der 57-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem dreirädrigen E-Bike auf dem Neckarauer Übergang in Richtung Zentrum unterwegs, als ihn der Unbekannte am Lenkrad festgehalten und angesprochen habe. Noch bevor der 57-Jährige antworte konnte, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht. Zur Rede gestellt, reagierte der Schläger aggressiv pöbelnd und ging anschließend zu Fuß weiter. Eine Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, rund. 1,70 Meter groß, braungebrannt, schwarzes langes Haar, trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine kurze blaue Jeanshose. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 bei der Polizei zu melden.

