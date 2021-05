Unbekannter schlägt Heckscheibe von Ordnungsdienst-Fahrzeug ein

Mannheim. Ein Unbekannter hat bereits am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Mannheimer Fußgängerzone im Bereich P 7 ein abgestelltes Dienstfahrzeug des Besonderen Ordnungsdienstes der Stadt beschädigt, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Täter schlug die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 125 80 zu melden.

