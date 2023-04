Unbekannter schlägt Frau in Mannheim ins Gesicht

Mannheim. Ein Mann hat am Dienstagabend in den Mannheimer Quadraten einer fremden Frau ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, waren der Mann und die 28-jährige Frau zuvor gegen 21.30 Uhr beim Quadrat S5 in Streit geraten. Grund für die Auseinandersetzung war der Hund der Frau. Der Mann fühlte sich laut Polizei von der Größe des Hundes eingeschüchtert, fürchtete auch um seinen eigenen Hund und schlug der Frau deshalb ins Gesicht. Die Frau wollte den Mann festhalten und die Polizei rufen. Dieser riss sich allerdings los und verschwand in unbekannte Richtung. Die Frau verletzte sich hierbei leicht an der Hand.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Rufnummer 0621 12580, zu melden.