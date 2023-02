Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Sonntag die Fensterscheiben von vier Autos in Ludwigshafen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter nichts aus den Autos entwendet. Die betroffenen Autos haben in der Schanzstraße in der Nähe zur Welserstraße geparkt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2222 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen zu melden.