  Unbekannter raubt Rollstuhlfahrer aus - Zeugen gesucht

Mannheim. Die Polizei sucht einen unbekannten, 40 bis 50 Jahre alten Mann, der einen 60-jährigen Rollstuhlfahrer vor einer Seniorenresidenz in der Bellenstraße (Lindenhof) überfallen und ihm eine Umhängetasche mit Handy, rund 100 Euro Bargeld und persönlichen Gegenständen entrissen hat. Eine Passantin wurde am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf Hilferufe des 60-Jährigen aufmerksam und verständigte die Polizei. Der dunkel gekleidete Täter mit Bartansatz hatte den 60-Jährigen zuvor ungefragt vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn bis zu der Seniorenresidenz begleitet. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0621/1744444.

