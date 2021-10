Unbekannter randaliert in einem Mannheimer Bus - Zeugen gesucht!

Mannheim. Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Samstagabend in einem Mannheimer Linienbus randaliert, nachdem er von der Busfahrerin auf das Tragen einer Maske hingewiesen worden ist. Wie die Polizei mitteilte, beleidigte und drohte der Unbekannte gegen 17 Uhr an der Haltestelle Teufelsbrücke einen 44-jährigen Fahrgast und warf eine Getränkedose nach einem jungen Mädchen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 bei der Polizei zu melden.