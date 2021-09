Unbekannter Radfahrer greift Frau ans Gesäß - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Radfahrer hat am Dienstagabend auf der Mannheimer Jungbuschbrücke eine junge Frau sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte gegen 23.20 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit neben die23-Jährige und griff ihr so fest an deren Gesäß, dass sie sich nur durch einen Sprung zur Seite befreien konnte. Erst die lauten Rufe der jungen Frau schlugen den Täter in die Flucht. Er beschleunigte sein Rad und fuhr in Richtung Dalbergstraße davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, normale Statur, trug eine Jeans und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.