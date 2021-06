Unbekannter Mann überfällt 20-Jährige

Eine 20-jährige Frau ist am Mittwoch im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers überfallen worden. Laut Polizei war sie gegen 17.20 Uhr in Richtung Museumsschiff unterwegs, als sie unterhalb der Kurpfalzbrücke von einem Unbekannten angegriffen wurde. Dabei versuchte er, ihr eine goldene Kette vom Hals zu reißen. Da sich die 20-Jährige stark wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Collini-Center. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, möglicherweise osteuropäischer Herkunft, sehr kurze, „goldfarbene“ Haare, leichter Dreitagebart. Er trug ein schwarzes Langarmhemd, eine schwarze Hose und bunte Adidas-Schuhe. Hinweise unter Tel. 0621/174-4444. pol/cs

