Unbekannter Mann fragt in Mannheim-Seckenheim 73-Jährigen über finanzielle Verhältnisse aus

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat am Dienstag im Mannheimer Stadtteil Seckenheim einen 73-Jährigen angesprochen und ihn über seine finanziellen Verhältnisse ausgefragt. Wie die Polizei mitteilte, sprach ihn der Mann gegen 15 Uhr im Bereich der Offenburger Straße plötzlich aus einem Fahrzeug heraus an und stieg aus, als der 73-Jährige stehen blieb. Der unbekannte Fahrer des grauen Mercedes älteren Baujahrs fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Mann gab vor, ein Freund des 73-Jährigen zu sein und ihm beim Tragen der Einkäufe helfen zu wollen. Der 73-Jährige, der den Mann nicht kannte, lehnte das Angebot dankend ab und setzte seinen Weg fort. Der Unbekannte ließ allerdings nicht ihm ab, sondern begleitete ihn stattdessen bis zur Haustür. Auf dem Weg dorthin erkundigte er sich mehrfach nach den finanziellen Verhältnissen des 73-Jährigen. Nur mit Mühe gelang es ihm, den Mann abzuwimmeln. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hintergründe des Ansprechens sowie die Absichten des Unbekannten sind

derzeit noch vollkommen unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich möglicherweise um die Vorbereitung für eine Straftat gehandelt hat. Nach Angaben der Polizei ist der Unbekannte männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß und schlank. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, einen schwarzen Bart und ebenfalls schwarze gegelte Haare. Der Unbekannte sprach gebrochenes Deutsch.