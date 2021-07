Unbekannter Lotto-Millionär

Ein unbekannter Lotto-Spieler aus Mannheim hat bei der Ziehung am Samstagabend mehr als 1,1 Millionen Euro gewonnen. Da der Tipper oder die Tipperin den Gewinnschein anonym in einer Annahmestelle in Neckarau abgegeben hatte, sucht die Lotteriegesellschaft Baden-Württemberg nun nach dem Glückspilz.

Bei der Samstagsziehung hatte der Mannheimer oder die Mannheimerin mit den angekreuzten Zahlen 17, 25, 30, 33, 38 und 49 sechs Richtige getippt. Nun darf der Gewinner oder die Gewinnerin sich über genau 1 144 915,90 Euro freuen. Drei weitere Tipper lagen ebenfalls richtig, die sich über dieselbe Summe freuen dürfen.

In Mannheim hatte es nach Angaben der Lotteriegesellschaft zuletzt Anfang 2018 einen millionenschweren Sechser gegeben. Damals freute sich der Gewinner über 1,3 Millionen Euro. Fast wäre die Gewinnsumme dieses Mal sogar noch um einiges höher ausgefallen: Als Superzahl war die 5 auf der Spielquittung vermerkt, jedoch fiel die 9 aus der Ziehungstrommel. Somit wurde ein Gewinn von rund 34 Millionen Euro nur knapp verfehlt. kpl