Unbekannter fährt in Mannheim gegen Harley-Davidson – Unfallflucht

Mannheim. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntagabend in Mannheim eine Harley-Davidson umgefahren. Wie die Polizei berichtet, stieß der unbekannter Fahrzeugführer oder die unbekannte Fahrzeugführerin zwischen 18.30 und 22.30 Uhr in der der Sackgasse der Gutenbergstraße mit dem Motorrad zusammen. Dieses kippte auf die rechte Seite um. Es entstand dadurch laut Polizei ein Schaden von rund 8000 Euro. bittet Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301 0 zu melden.

