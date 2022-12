Unbekannter entwendet Koffer von Reisender am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Unbemerkt ist es einem Mann am Mittwochnachmittag gelungen, den Koffer einer Reisenden am Mannheimer Hauptbahnhof zu entwenden. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 160 Euro. Die 24-jährige Geschädigte hatte nach Angaben der Polizei gerade ihren Koffer die Treppen am Gleis 1 hinuntergetragen und holte noch eine weitere Tasche vom Bahnsteig. Als sie erneut die Lindenhofunterführung erreichte, stellte sie fest, dass der zuvor abgestellte Koffer nicht mehr da war. Auf dem Revier der Bundespolizei erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls. Die Auswertung der Videoüberwachung in dem Bereich zeigt, wie ein Mann den Koffer nahm und sich entfernte. Er wurde nicht mehr im Bahnhof angetroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1