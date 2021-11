Unbekannter entblößt sich vor Joggerin - Personengruppe als Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat sich in Mannheim vor einer 47 Jahre alten Joggerin entblößt. Der Vorfall ereignete sich bereits am 7.Novemeber, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Joggerin war gegen 13.30 Uhr auf den Feldwegen im Stadtteil Wallstadt in Richtung der Straßenbahnhaltestelle „Wallstadt-Ost“ unterwegs. Auf Höhe der Autobahnbrücke der A6 fiel ihr der Beschuldigte auf, der am Geländer lehnte.

Nachdem sie weiter lief, traf die Joggerin auf eine Frau und zwei Männer. Einer der Männer saß in einem Rollstuhl. Die Geschädigte vertraute sich der Personengruppe an. Anschließend verständigte sie die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Der unbekannte Mann wurde von der Polizei in einem Alter von 50 bis 60 Jahren beschrieben. Er soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, einen leichten Bauchansatz, ein auffallend rundes Gesicht sowie graumelierte kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann eine dunkelbraune Jogginghose, die durch einen verstärkten Bund an den Beinen auffiel, einen dunkelgrauen Sweatshirt ohne Kapuze sowie eine auffallend ziegelrote Steppjacke getragen haben. Des Weiteren hatte er eine Brille mit großen eckigen Gläsern.

Die Polizei sucht vor allem die dreiköpfige Personengruppe als mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

