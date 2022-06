Unbekannter bricht in Hotel in Mannheim-Neckarstadt ein – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Freitag in ein Hotel in Mannheim-Neckarstadt eingebrochen und hat dort Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, drang der Täter zwischen 22.45 Uhr und 00.15 Uhr in ein Hotel in der Riedfeldstraße ein. Dabei stieg er durch ein Fenster in die Büroräume des Hotels. Er entwendete dort nach Angaben der Polizei 450 Euro aus einem Tresor. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden.