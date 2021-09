Unbekannter besprüht Autos mit Farbe - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos in Mannheim mit Farbe besprüht. Nach Angaben der Polizei wurden acht Fahrzeuge im Wernigeroder Weg, in der Rudolf-Maus-Straße und in der Braunschweiger Allee verschmutzt. Der Gesamtschaden ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/777690. Auch Fahrzeughalter, deren Autos ebenfalls besprüht wurden und die sich noch nicht bei den Beamten gemeldet haben, werden gebeten, sich unter dieser Nummer zu melden.