Unbekannter beschädigt Wagen erheblich und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Verkehrsteilnehmer hat zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag in Mannheim-Jungbusch ein parkendes Fahrzeug gerammt und Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrzeugbesitzer seinen Wagen am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr in der Hafenstraße am Fahrbahnrand geparkt. Als er am Montagabend, gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war es am Heck erheblich beschädigt und mit dem rechten Hinterrad auf den Gehweg geschoben worden. Der Unbekannte ist wohl gegen das Fahrzeug gestoßen und anschließend davongefahren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/1258-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1