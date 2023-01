Mannheim. Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag und Montag in Mannheim einen geparkten Porsche beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Täter die Frontscheibe des geparkten Wagens, der zwischen Sonntag 15 und Montag 8.30 Uhr in der Moltkestraße an der Heilig-Geist-Kirche stand. Die Scheibe zersplitterte im Sichtfeld. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1743310 bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

