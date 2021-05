Unbekannter beschädigt Fenster an Jüdischer Synagoge - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Nacht zum 13. Mai ist es zu einer Sachbeschädigung an der Mannheimer Synagoge gekommen. Im Zusammenhang von vermehrten Objektschutzmaßnahmen an Jüdischen Einrichtungen hatten Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr einen dumpfen Schlag an der Rückseite des Gebäudes vernommen. Laut Polizei stellte sich heraus, dass die Scheibe eines dortigen Fensters mit einem bislang unbekannten stumpfen Gegenstand beschädigt worden war. Im Zuge der Fahndung konnte in der Nähe der Örtlichkeit ein 20-Jähriger angetroffen werden. Er gab unter anderem an, die Tat bezeugt zu haben. Diesem zufolge soll der Täter etwa 20 Jahre alt sein, schwarze Locken haben und mit einer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim führt unter Beteiligung der Kriminaltechnik die Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 zu verständigen oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

"Verurteilen Beschädigung eines Gotteshaus auf das Schärfste"

Erster Bürgermeister Christian Specht traf sich im Zuge des Vorfalls heute Morgen mit dem Polizeivizepräsidenten Siegfried Kollmar und der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Mannheim, Rita Althausen: „Wir verurteilen die Sachbeschädigung an der Mannheimer Synagoge und damit die Beschädigung eines Gotteshaus auf das Schärfste. Eine Übertragung von äußeren Konflikten in unsere Stadt darf es nicht geben", so Specht. Polizeivizepräsident Kollmar, der aktuell die Dienstgeschäfte des Polizeipräsidiums Mannheim führt, ergänzte: „Wir ermitteln mit Hochdruck und stehen in engem und vertrauensvollen Austausch mit der Jüdischen Gemeinde Mannheim.