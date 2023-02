Unbekannter beschädigt Autos in Mannheim und flüchtet

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Samstag zwei Autos in Mannheim beim Vorbeifahren beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der Mercedes-Fahrer gegen 16 Uhr einen Opel und einen Hyundai Tucson. Die betroffenen Autos parken am Fahrbandrand in der Straße Am Waldrand in Mannheim-Rheinau.

Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall, ohne die Polizei zu informieren. Eine Zeugin alarmierte dann die Polizei über einen Mercedes mit Unfallspuren. Dieser stand in der Parallelstraße "Zum Dornenbusch". Von dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-4222 zu melden