Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, ein in der Kronberger Straße in Mannheim-Waldhof abgestelltes Auto beschädigt. Daraufhin entfernte sich der Fahrer ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, teilte die Polizei mit. Vermutlich wurde der Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/777690 bei der Polizei Mannheim-Sandhofen zu melden.

