Unbekannter beschädigt Auto in Mannheim-Neckarau – Unfallflucht

Mannheim. Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Freiberger Ring neben dem Testzentrum im Stadtteil Mannheim-Neckarau den flüchtigen Fahrer. Nach Angaben der Polizei wurde ein ordnungsgemäß parkender, weißer Mercedes Benz der V-Klasse touchiert. Vermutlich parkte der Fahrer ein oder aus und streifte dabei den Wagen. Dabei verursachte er laut Polizei in der Zeit zwischen 08.35 Uhr bis 18 Uhr an dem Wagen rund 1700 Euro Schaden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Rufnummer 0621 833970 zu melden.

