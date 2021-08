Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 7 und 12 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Casterfeldstraße in Höhe der Hausnummer 174 in Mannheim beschädigt. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Fahrer daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 bei der Polizei zu melden.

