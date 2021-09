Unbekannter belästigt Frau in Mannheimer Neckarstadt

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat in der Mannheimer Neckarstadt eine 27-Jährige am späten Donnerstagabend sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte hielt sich die junge Frau gegen 22 Uhr gemeinsam mit einer Freundin nahe des Parkplatzes der GBG-Halle auf, als sich der Täter unbemerkt von hinten näherte und mit beiden Händen an ihr Gesäß fasste. Als die Frau ihn daraufhin anschrie, flüchtete der Täter. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20-jährigen, 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit großen Augen. Er soll zum Tatzeitpunkt ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 an die Ermittler zu wenden.

