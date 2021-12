Unbekannter belästigt 18-Jährige

Auf dem Weg zur Arbeit ist eine junge Frau von einem bislang Unbekannten im Jungbusch sexuell belästigt und schließlich angespuckt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 18-Jährige am Samstagmorgen ihre Wohnung im Hafengebiet verlassen. Sie ging zu Fuß in Richtung Innenstadt, um von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Als sie gegen 5.25 Uhr die Teufelsbrücke in Richtung Quartiersplatz überquerte, kam ihr aus der Hafenstraße ein Mann entgegen. Dieser packte ihren Oberarm und betatschte die 18-Jährige dann an Brust, Bauch und Gesäß. Der Frau gelang es durch „ihren deutlichen verbalen Protest und entsprechender körperlicher Gegenwehr“, sich von dem unbekannten Mann zu befreien, so die Polizei. Auf ein mehrfaches „Nein“ der 18-Jährigen, reagierte der Mann, indem er sie anspuckte. Danach lief er auf dem Fußweg entlang des Verbindungskanals in Richtung Popakademie davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Laut Beschreibung war der Unbekannte etwa 25 bis 30 Jahre alt, höchstens 1,70 Meter groß, schlank, südosteuropäischer Phänotyp. Er trug längeres dunkles Haar und Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Daunenjacke mit Kapuze, schwarzen Jeans und schwarzen Sneakers. Unter der geöffneten Jacke war helle Oberbekleidung zu erkennen. Das Fachdezernat im Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0621/174-4444 zu melden. her