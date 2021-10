Unbekannter Autofahrer fährt Radfahrerin an und verletzt diese schwer

Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat in Mannheim-Sandhofen eine Radfahrerin angefahren und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wechselte die 38-Jährige von dem gegenüberliegenden Fahrradweg auf die rechte Straßenseite der Sandhofer Straße als sich in diesem Moment ein unbekannter Autofahrer näherte und ihr auffuhr. Hierdurch verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad, geriet mit den Reifen in die dortigen Straßenbahnschienen und stürzte auf die Fahrbahn. Der Unbekannte, der den Sturz bemerkt haben dürfte, flüchtete. Mehrere an der Unfallstelle vorbeikommende Verkehrsteilnehmer wurden schließlich auf die am Boden liegende, schwerverletzte Frau aufmerksam und leisteten Erste Hilfe. Die 38-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen, älteres Baujahr, 3-Türer gehandelt haben dürfte. Besonders auffällig wäre ein neongelber Duftbaum am Rückspiegel im Inneren des Fahrzeugs gewesen. Zu dem Fahrer des Wagens ist derzeit nichts bekannt.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/777690 melden.