Unbekannte zünden Wartehäuschen am Mannheimer Paradeplatz an - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag das Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle am Paradeplatz in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 2.40 Uhr das Plexiglas der dortigen Aushängetafel angezündet. Dadurch sei eine enorme Hitze entstanden, sodass die Glasscheibe des Wartehäuschens zerbarst. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und somit Schlimmeres verhindern. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/32560 bei der Polizei zu melden.