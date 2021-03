Mannheim. Unbekannte Jugendliche haben nach Auskunft der Polizei am Donnerstagabend auf einem Kinderspielplatz im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West einen Mülleimer in Brand gesetzt. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.30 Uhr eine Gruppe von vier Jugendlichen, die auf dem Kinderspielplatz in der Kleestraße/Ecke Wiesenstraße zunächst einen Mülleimer mit Zeitungspapier füllten und es danach entzündeten.

Die Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Zeppelinstraße/Untermühlaustraße. Die Flammen konnten unterdessen durch die vom Zeugen alarmierten Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher erstickt werden. Eine sofortige Fahndung nach den vier Jugendlichen verlief ohne Erfolg..